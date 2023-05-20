السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كيف تناولت الصحف التونسية فوز الأهلى على الترجى فى دورى أبطال إفريقيا؟

مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي

سلطت الصحف التونسية الضوء على فوز فريق الأهلي على الترجي التونسي، الجمعة، في مباراة العودة بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد كرر انتصاره على الترجي التونسي بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، على استاد "القاهرة الدولي"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبناءً عليه، تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي.

الصحف التونسية تتحدث عن خروج الترجي من دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي

وكانت البداية مع صحيفة «الصباح نيوز» التي عنونت «بهدف الشحات: الأهلي يجدد الفوز على الترجي ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا».

وأضافت الصحيفة: "الأهلي أول المتأهلين لنهائي دوري الأبطال، والترجي استسلم ولم يظهر الروح القتالية لتقديم مباراة كبيرة".

صحيفة «الصباح نيوز»

 

فيما خرجت صحيفة «الشروق» بعنوان «نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الترجي ينهزم في القاهرة ويغادر المسابقة»، مُضيفة: "الترجي يوّدع منافسات دوري الأبطال بعد الخسارة من الأهلي مرة ثانية في القاهرة بهدف نظيف سجله حسين الشحات".

صحيفة «الشروق»

 

أما إذاعة «موازييك» فقد عنونت «الأهلي المصري في نهائي رابطة الأبطال.. وأداء الترجي تحسن لكن دون حلول»، مُضيفة: "الترجي يتلقى هزيمة جديدة أمام الأهلي، ليودع دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور نصف النهائي".

وتابعت الصحيفة: "أداء محمد علي بن رمضان وزملائه شهد تحسنًا، وكان أكثر تنظيمًا من لقاء الذهاب، لكن في الوضعية الهجومية غاب عنها الحلول".

إذاعة «موازييك»

ولم تختلف إذاعة «ديوان إف إم» عن البقية، إذ عنونت «الترجي يخسر مجددًا أمام الأهلي ويغادر دوري أبطال إفريقيا»، مُضيفة: "الترجي يودع لقب دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام الأهلي الذي ينتظر الفائز من صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي".

إذاعة «ديوان إف إم»

 

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023

ومن المنتظر أن يلتقي فريق الأهلي بالفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وستُقام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023، بنظام الذهاب والعودة على مباراتين لأول مرة منذ ثلاث نسخ متتالية، وتحديدًا منذ نسخة 2019-2020.

وستقام مباراة الذهاب يوم 4 يونيو 2023، على أن تُقام مباراة الإياب على ملعب المتأهل من صن داونز والوداد، يوم 11 يونيو 2023.

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