84 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن 84 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة والمهنية يؤدون أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 والتي بدأت اليوم السبت، بامتحاني "اللغة العربية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات" وفقاً لجداول الامتحانات المعتمدة والقواعد المنظمة لسير أعمال الامتحانات.

وأشار المحافظ إلى أنه وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتفقد سير أعمال الامتحانات وتوجيه مديري الإدارات التعليمية، وكل القيادات التعليمية بالمتابعة المستمرة للجان الامتحانات بكل قرى ومراكز المحافظة وتوفير كل سبل الراحة للطلاب لتأديتهم امتحاناتهم، مؤكدًا ضرورة تحقيق الانضباط والهدوء للطلاب، متمنياً التوفيق والتفوق والنجاح للجميع.

وأوضح محافظ أسيوط أن إجمالي أعداد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية بلغ 84 ألف طالب وطالبة موزعين على 397 لجنة، لافتًا إلى التنسيق والتعاون بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم ومتابعة غرفتي العمليات بهما خاصة خلال فترة الامتحانات، مؤكدًا ضرورة تكثيف المتابعة والمرور الميداني على لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية بصفة دورية وحتى انتهاء الامتحانات.

كما تفقد عبدالعزير زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بعض لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بإدارات أسيوط والفتح ومنفلوط ويتابع توزيع الأسئلة على اللجان منذ الساعة الخامسة صباحًا.

كما تابع سير أعمال الامتحانات بمختلف لجان المراكز، لافتًا إلى أنه لم يتلق أي شكاوى أو معوقات في أي لجنة من اللجان على مستوى المحافظة خلال اليوم الأول لامتحان الفصل الدراسي الثانى الذي بدأ في المواعيد والوقت المحدد لها وفي هدوء ودون شكاوى وبكل سهولة ويسر، حيث جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، لافتاً إلى التنسيق مع الإدارات التعليمية بالمراكز لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الامتحانات، مشيرًا إلى تزويد جميع اللجان بالإضاءة الجيدة والتأكيد على موجهي العموم للمواد الدراسية المختلفة بأن تكون جميع أسئلة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح ومن الكتاب المدرسي وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

إمتحانات الشهادة الاعدادية

إمتحانات الشهادة الاعدادية

إمتحانات الشهادة الاعدادية

إمتحانات الشهادة الاعدادية

إمتحانات الشهادة الاعدادية

إمتحانات الشهادة الاعدادية