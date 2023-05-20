لم يصل إليه لاعب منذ 57 عامًا.. رقم قياسى جديد ينتظر محمد صلاح أمام أستون فيلا

يستعد محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، لمواجهة أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي، اليوم السبت.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره أستون فيلا، على ملعب "أنفيد رود"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام أستون فيلا؟

ونستعرض لكم ما ينتظره محمد صلاح في المواجهة المرتقبة أمام أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- يسعى محمد صلاح لهز شباك أستون فيلا في مباراة اليوم، للوصول إلى الهدف رقم 20 في الموسم الحالي 2022-2023.

وفي حال نجح محمد صلاح في ذلك، سيكون أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 20 هدفًا في ثلاث مواسم على التوالي، لمعادلة إنجاز روجر هانت في موسم 1965-1966، أي منذ 57 عامًا.

وحال الوصول إلى 20 هدفًا، سيكون خامس موسم لصلاح من أصل ستة مع ليفربول، يسجل فيه هذا العدد من الأهداف أو أكثر في الدوري الإنجليزي: (موسم 2021-2022 "23 هدفًا"، موسم 2020-2021 "22 هدفًا"، موسم 2018-2019 "22 هدفًا"، موسم 2016-2017 "32 هدفًا").

- وبشكل عام، يحتاج فريق ليفربول إلى هدفين للوصول إلى 100 في جميع المسابقات هذا الموسم.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام أستون فيلا؟

- ستكون مباراة اليوم هي التاسعة التي يخوضها محمد صلاح أمام أستون فيلا، وجميعها بقميص ليفربول.

- وخاض محمد صلاح 8 مباريات من قبل أمام أستون فيلا، في بطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

- وساهم محمد صلاح في فوز ليفربول في 7 مباريات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط في البريميرليج، وكانت في مباراة الدور الأول من موسم 2020-2021، وانتهت بفوز أستون فيلا بنتيجة 7-2.

- وخلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 6 أهداف في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، بينما قدم ثلاث تمريرات حاسمة.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين في الموسم الحالي 2022-2023، والتي أقيمت على ملعب "فيلا بارك"، قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-1، وشهدت إحراز محمد صلاح هدفًا وصناعته لهدف آخر.

ترتيب ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة، خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد أستون فيلا، تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، في المركز الثامن برصيد 57 نقطة، خلف توتنهام هوتسبير صاحب المركز السابع بفارق الأهداف فقط، وبرايتون صاحب المركز السادس بفارق نقطة واحدة.