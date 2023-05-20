السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أزمة أمريكا في عهد بايدن.. الديون تقفز إلى 28.5 تريليون دولار (فيديو)

بايدن
بايدن

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا يرصد أزمة الديون الأمريكية في عهد بايدن، وقفزت إلى 28.5 تريليون دولار.

الأزمة الأمريكية في عهد بايدن:

ديون الولايات المتحدة الأمريكية تقفز إلى 28.5 تريليون دولار.

الخزانة الأمريكية تحذر من ركود اقتصادي وفقد ملايين الوظائف مع الوصول إلى سقف الدين.

رفع الحد الأقصى لسقف الدين الأمريكي إلى 31 تريليون دولار.

رفع الحد الأقصى لسقف الدين بنحو 2.5 تريليون دولار إلى 31.4 تريليون دولار.

بلغت الحكومة الأمريكية الحد الأقصى القانوني للاقتراض عند 31.4 تريليون دولار.

بايدن يطالب الكونجرس برفع سقف الدين دون شروط.

الكونجرس يقر مشروع قانون رفع سقف الدين وخفض الإنفاق الفيدرالي وبايدن يرفض.

وزارة الخزانة الأمريكية تحذر من التخلف عن السداد بحلول يونيو 2023.

وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من نفاد السيولة الأمريكية بحلول الأول من يونيو.

بايدن يؤكد تعثر الاقتصاد والانزلاق إلى الركود إذا لم يتم رفع سقف الدين.

صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات كارثية حال تخلف أمريكا عن السداد.

البنك الدولي ينوه بأن التخلف عن السداد سيزيد المشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

زعماء الحزب الجمهوري ينتقدون بايدن بسبب سفره وسط عقد محادثات حول سقف الدين.

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