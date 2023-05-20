السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صن داونز يستضيف الوداد في مواجهة حاسمة بدوري أبطال إفريقيا

الوداد المغربي وصن
الوداد المغربي وصن داونز

يستقبل فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ضيفه الوداد البيضاوي المغربي، في الرابعة عصر اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (لوفتس فيرسفيلد) بالعاصمة بريتوريا، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2022-2023).

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت يوم السبت الماضي بالدار البيضاء، قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويطمح صن داونز، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل حجز بطاقة التأهل للنهائي، والسير على طريق استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ نسخة عام 2016، والتي توج بها على حساب الزمالك.

وسيفتقد الفريق الجنوب إفريقي، لخدمات الثنائي نيو مايما، والتشيلي مارسيلو الليندي، لحصولهما على البطاقة الحمراء المباشرة، في مباراة الذهاب، ليغيب اللاعبان أيضًا عن مواجهة ذهاب الدور النهائي، حال تجاوز صن داونز، عقبة الوداد.

أما الوداد، فيسعى لتحقيق الفوز أو التعادل الإيجابي بهدف لمثله أو أكثر، على أقل تقدير من أجل ضمان العبور للنهائي، على التمسك بآماله في الحفاظ على اللقب الذي توج به في الموسم الماضي.

وتلقي ممثل الكرة المغربية، أنباء سارة بتعافي مهاجمه السنغالي سامبو جونيور، من الإصابة التي لحقت به في مباراة الذهاب، ليكون بإمكانه قيادة هجوم الوداد في لقاء اليوم.

ومن المتوقع أن يخوض الوداد، مباراة اليوم، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: يوسف المطيع

خط الدفاع: أيوب عملود، يحيى عطية الله، أيمن أبو الفتح، أرسين زولا

خط الوسط: يحيي جبران، أيمن الحسوني، جلال الداودي (أو رضا الجعدي)

خط الهجوم: سيف الدين بوهرة، محمد أوناجم، سامبو جونيور

وسيلتقي الفائز من مجموع المباراتين في الدور النهائي، مع الأهلي، الذي تأهل بالفوز على الترجي التونسي بنتيجة 4-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

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