إيرادات الأفلام المعروضة بالسينما أمس الجمعة

حققت الأفلام المعروضة بدور السينماء أمس الجمعة، إيرادات كلية بقيمة 837,064 جنيهًا.

إيرادات أفلام عيد الفطر

وجاء فيلم يوم 13 على القمة أمس الجمعة من خلال إيرادات بقيمة 351,829 جنيها والفيلم تدور أحداثهول زمنين مختلفين، حيث يظهر مع الفنان أحمد داوود كل من الفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني، فيما تظهر الفنانة جومانا مراد والفنان أحمد زاهر والفنان محمود عبد الغني والفنانة نسرين أمين في زمن قديم.

بينما جاء في المركز الثاني فيلم “هارلي” بطولة الفنان محمد رمضان بإيرادات قيمتها 168,187 جنيها وفيلم هارلي من إخراج محمد سامي ومن تأليف محمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.

وحل في المركز الثالث أمس الجمعة فيلم “بعد الشر” بطولة علي ربيع وعدد من نجوم الكوميدية بإيرادات بقيمة 163,725 جنيها والفيلم فيلم "بعد الشر" من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.

وبإيرادات قيمتها 84,229 جنيها جاء فيلم "ابن الحاج أحمد بطولة الفنان شيكو وشاركه البطولة كلا من الفنان سيد رجب والفنانة رحمة احمد والفنان الشاب مصطفى غريب وعدد كبير من نجوم الكوميديا.

وتراجعت إيرادات فيلم “رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي بشكل كبير حيث حقق أمس إيرادات بقيمة 25,685 جنيها ويشاركها البطولة كلا من حمدي الميرغني ومحمود حافظ ومحمد ثروت وعدد كبير من نجوم الكوميديا.

وخيب فيلم “الصف الأخير” آمال صناعه بإيرادات قيللة للغاية خلال يومه الثالث في دور العرض محققا 23,190 جنيها والفيلم من بطولة الفنان بيومي فؤاد والفنان تيام مصطفى قمر، بينما حقق فيلم مغامرات كوكو بطولة الفنان بيومي فؤاد والفنان خالد الصاوي 11,788 وف يالمركز الأخير جاء فيلم “ساعة إجابة” بلطوة الفنانة غادة عادل وشريف سلامة.