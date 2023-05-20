السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة طالب على يد عامل في مشاجرة بإمبابة

مشاجرة
مشاجرة

أصيب طالب بجرح قطعي في الوجه على يد عامل في منطقة إمبابة بالجيزة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة، إخطارا من المقدم مؤمن فرج رئيس المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود مشاجرة بين طرفين.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين حدوث مشاجرة بين طالب 20 سنة مصاب بجرح قطعي بالوجه وعامل، بسبب تخيل اعتقاد الثاني أن الأول ينظر اليه ويقوم بمراقبته أثناء استقلاله لسيارته، فقام بالتعدي عليه محدثا إصابته.

وتحرر محضر بالواقعة  واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

منطقة إمبابة مباحث إمبابة

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