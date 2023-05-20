السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المتهم بقتل صديقه طعنا في روض الفرج يمثل جريمته

متهم
متهم

اصطحب فريق من نيابة شمال القاهرة الكلية عاطل متهم بقتل صديقه طعنا بالسكين، أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات في منطقة روض الفرج إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة روض الفرج، يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بوصل شاب جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه، بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام إثرها المتهم بطعن المجني عليه طعنة نافذة بسلاح أبيض مطواة وفرّ هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة شمال القاهرة الكلية متهم بقتل صديقه منطقة روض الفرج

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

معهد الفلك: بداية فصل الصيف 21 يونيو المقبل.. وطوله 93 يومًا

انطلاق امتحانات العملى للدبلومات الفنية بالوادى الجديد

منح دراسية مقدمة من اليابان.. غدا آخر موعد للتقديم

سيولة مرورية بميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت

لم يصل إليه لاعب منذ 57 عامًا.. رقم قياسى جديد ينتظر محمد صلاح أمام أستون فيلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى