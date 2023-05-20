إعادة مرافعة دفاع المتهمين في قضية وفاة الصيدلي ولاء زايد اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة المتهمين بتعذيب صيدلي حلوان ولاء زايد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ولاء زايد صيدلي حلوان، لاتهامهم باحتجاز المجني عليه، وضربه .

صدر القرار برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي وعلى إبراهيم محمد فهمي، وأمانة سر وائل فراج وإسلام عاشور.

تفاصيل القضية

وكانت جهات التحقيق أمرت بإحالة المتهمين للجنايات بعد اتهامهم باقتحام مسكن الصيدلي المجني عليه ولاء زايد، بإيعاز من زوجته الأولى، وهي المتهمة الأولى في القضية وتدعى رماء تعمل صيدلانية، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.

وكشفت تحريات المباحث في حادث «صيدلي حلوان»، والمتهم فيها 7 متهمين، وأحالهم النائب العام إلى محكمة الجنايات، عن سبب ودوافع القضية.

وتوصلت التحقيقات إلى وجود خلافات سابقة بین المتوفى ولاء سعيد مصطفى زايد، 32 عامًا، دكتور صيدلي، وزوجته، حيث طلَّق زوجته في وقت سابق على خلفية اكتشاف علاقتها بشخص آخر، وتم التوفيق بينهما بتدخل الأهل وردها إلى عصمته.

وذكرت التحريات أن الخلافات استمرت نظرًا لرغبة الطبيب في إقامة زوجته بصحبته في المملكة العربية السعودية محل عمله، إلا أنها استمرت في الرفض لرغبتها في العيش بمصر وتربية نجلهما بمصر وإدارة الصيدلية الخاصة به، وعدم رغبتها في العيش بعيدًا عن أهلها.