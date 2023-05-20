"الجارديان": التعرض للبرد والعلاج بالإبر وبالونات المعدة ينقص الوزن

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المؤتمر الأوروبي للسمنة لعام 2023، شارك فيه مجموعة واسعة من الخبراء الأبحاث حول طرق معالجة وباء السمنة.

وسلطت الصحيفة البريطانية في تقرير، الضوء على ثلاثة أفكار مقدمة كطرق للمساهمة في العيش بأسلوب حياة أكثر صحة:

-العلاج بالإبر

قد يكون الوخز بالإبر، وهو ممارسة عمرها 3000 عام، حيث يتم ثقب الجلد تقليديًا بالإبر، مفيدًا لأولئك الذين يتطلعون إلى فقدان بضعة ارطال من اجسادهم.

وخلصت دراسة يابانية إلى أن الوخز بالإبر في الأذن يمكن أن يساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن، حيث ادعى الباحثون أن الطريقة يمكن أن تحفز الأعصاب والأعضاء التي تساعد في السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

واشتملت الدراسة على 81 رجلاً يابانياً يعانون من السمنة وتتراوح أعمارهم بين 21 و 78 عامًا، وتم إعطاؤهم نوعًا من الوخز بالإبر في الأذن يربط خرزًا معدنية صغيرة بست نقاط على الأذن الخارجية.

وتقديم المشورة للجميع بشأن النظام الغذائي خلال زيارات المستشفى وطُلب منهم الاحتفاظ بمذكرات النظام الغذائي، مع تقليل إجمالي تناولهم الغذائي بمقدار النصف خلال ثلاثة أشهر من العلاج.

وجدت الدراسة أنه في المتوسط فقد المشاركون 10.4 سم من محيط الخصر، و4٪ من إجمالي دهون الجسم.

وقال الدكتور تاكاهيرو فوجيموتو، مؤلف الدراسة، إن النتائج أظهرت أن الوخز بالإبر على الأذن قد يساعد في إنقاص الوزن عندما يقترن بالحمية والتمارين الرياضية.

وأضاف أنه "من المحتمل أن يكون للوخز بالإبر تأثير إيجابي من خلال الحد من الرغبة الشديدة والشهية ، وتحسين الهضم وزيادة التمثيل الغذائي".

-التعرض للبرد

أشارت دراسة أولية أجرتها الدكتورة مارييت بون، إلى أن التعرض للبرد في الصباح قد يكون أكثر فاعلية في زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون مقارنة بالمساء.

في الدراسة، تعرض 24 رجلاً وامرأة للمياه الباردة في الصباح والمساء، ووجدت النتائج أنه بالنسبة للرجال ، كان إنفاق الطاقة الناتج عن البرد أعلى في الصباح منه في المساء، ومع ذلك لم يكن هناك فرق كبير بالنسبة للنساء سواء كان التعرض للبرد مبكرًا أو متأخرًا في اليوم.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تجربة التعرض للبرد ، اقترح "بون" البدء بالاستحمام البارد في الصباح.

وقال بون:"إذا كان الجو باردًا، فإنني أوصي عادةً بالبدء من أول مرة لمدة 20 ثانية فقط ، وليس بالرأس، وفي اليوم التالي ، 30 ثانية ، ثم قم ببنائه حتى 90 ثانية، وأعتقد أن 90 ثانية هي فترة طويلة جدًا، ولا أعتقد أنه من الضروري الاستمرار أكثر من ذلك، وإذا كنت تمارس الحمامات الجليدية، أو تسبح في الشتاء ، فقم ببنائها أيضًا، وإذا لاحظت بعد ذلك أنك واجهت صعوبة في الإحماء ، فهذه علامة على أن الجو كان طويلًا جدًا أو شديد البرودة بالنسبة لك ".

-بالونات إنقاص الوزن

بدلاً من الخضوع لعملية جراحية في المعدة - علاج جراحي لفقدان الوزن يتم فيه تصغير معدتك - تم تطوير بالونات المعدة القابلة للابتلاع وأثبتت فعاليتها في علاج إنقاص الوزن.

ويُبتلع بالون المعدة كالحبوب، لكن مرفقًا به أنبوب طويل ورفيع، تستخدم الموجات فوق الصوتية لتحديد وقت وجود البالون في مكانه في المعدة، ثم يتم ملؤه بالماء من خلال الأنبوب. ثم ينفصل الأنبوب ويسحب إلى أعلى الحلق ويخرج من الفم.

على عكس جراحة المعدة ، يعتبر البالون إجراءً مؤقتًا، وعد 16 أسبوعًا، تنفجر في المعدة، ويتم إطلاق الماء وإخراج البالون نفسه.

وشملت دراسة 181 بالغًا يعانون من السمنة المشاركين الذين تلقوا البالون، بالإضافة إلى وصف عقار ليراجلوتايد لإنقاص الوزن.

ووجدت النتائج أن المرضى في المتوسط ​، فقدوا ما يقرب من ثلاثة أرباع (74٪) وزن الجسم الزائد.