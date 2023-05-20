تقرير أمريكى: مصر وجهة مثالية لقضاء العطلات العائلية على مدار السنة

أكد تقرير أمريكي، أن مصر وجهة مثالية لقضاء العطلات العائلية على مدار السنة، بسبب طقسها المعتدل ومتاحفها ومواقعها الثقافية والتاريخية المميزة والمياه الضحلة بشواطئها، ومنتجعاتها الشاملة التي تلبي احتياجات العائلات خاصة أطفال عبر برامج ترفيهية ورحلات استكشافية مناسبة لجميع الفئات العمرية.

وقال موقع "بيزنس واير" الأمريكي: “إذا كنت تخطط لقضاء عطلة عائلية ، فلا تنظر إلى أبعد من مصر، حيق تشتهر مصر بفنادقها ومنتجعاتها الشاملة التي تلبي احتياجات العائلات التي لديها أطفال، تقدم هذه المنتجعات برامج ترفيهية ورحلات استكشافية مناسبة لجميع الفئات العمرية، كما تقدم المتاحف والمعالم الثقافية أنشطة مناسبة للعائلات".

وأضاف الموقع الأمريكي: “تتمتع مصر بدرجات الحرارة الدافئة والمناخ الجاف في مصر على مدار العام تجعلها وجهة مثالية لقضاء العطلات على مدار السنة، مع الشواطئ الرملية والمياه الضحلة التي من المؤكد أنها ستثير حماس الأطفال”.

ما الذي يجعل العطلة مناسبة للعائلة؟

قال التقرير الأمريكي يُقصد بالعطلة إن تكون وقتًا للاسترخاء والهروب من الحياة اليومية والاستمتاع بالذات، وقد يكون هذا أمرًا صعبًا عند السفر مع الأطفال.

لكن الفنادق والمنتجعات الشاملة كليًا في مصر توفر خيارات خالية من الإجهاد للعائلات التي لديها أطفال، حيث تقدم المنتجعات برامج الرسوم المتحركة للأطفال من مختلف الأعمار، مع أحواض سباحة تضم منزلقات مائية وحمامات سباحة للأطفال.

أنشطة لجميع أفراد الأسرة

وأضاف: “هناك العديد من الأنشطة التي يمكن للعائلات الاستمتاع بها معًا في مصر، حيث تقدم النوادي والمنتجعات مجموعة من الأنشطة الرياضية، بما في ذلك الجولف المصغر وكرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة، وللمهتمين بالأنشطة المائية مثل الغوص والغطس وركوب الأمواج بالطائرة الورقية ، تتوفر دورات للمبتدئين بالإضافة إلى دورات خاصة للأطفال”.

وتابع: “في المدن نفسها ، يمكن للعائلات الحصول على مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل الحدائق المائية والمتنزهات الترفيهية وجولات السفاري وأحواض الأسماك، ويمكن أن تكون المتاحف طريقة رائعة لجعل التاريخ مثيرًا للأطفال، حيث يقدم المتحف المصري في القاهرة جولات إرشادية مصممة خصيصًا للأطفال”.

وذكر الموقع الأمريكي: “كما يمكن للعائلات الاستمتاع بمغامرات مثل الجولات الصحراوية في العربات الصغيرة أو ركوب الجمال”، لافتًا إلى أنه بالمقارنة بالأنشطة المماثلة في أوروبا، تعتبر الأنشطة الترفيهية في مصر ميسورة التكلفة، مما يسمح للعائلات بتجربة المزيد معًا أو قضاء بعض الوقت للاسترخاء.

رحلات النيل وأبو سمبل

وأبرز التقرير، رحلات النيل وأبو سمبل، حيث أشار إلى أن أسوان تقع أقصى جنوب مصر، على نهر النيل مباشرةً، مما يجعلها نقطة انطلاق ممتازة للجولات الممتعة والمتنوعة، ويمكن للزوار القيام برحلات نيلية إلى معابد كوم أمبو وحتى الشمال إلى الأقصر.

وأوضح أنه بالقرب من المدينة تقع بحيرة ناصر، وفي الطرف الجنوبي منها يقف مجمع معبد أبو سمبل المذهل، وتعد التماثيل الأربعة التي يبلغ ارتفاعها 20 مترًا لفرعون رمسيس الثاني عند المدخل الرئيسي للمعبد مشهدًا لا يضاهى وتصنف بحق بين أكثر المعالم السياحية شهرة في البلاد.

واختتم: “أسوان نفسها مليئة بالكنوز التي يجب اكتشافها، مثل ضريح آغا خان على الضفة الغربية لنهر النيل، أو المتحف النوبي الأثري الذي يسلط الضوء على تاريخ السكان النوبيين ، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من سكان أسوان، تضم المدينة أيضًا العديد من الجزر في النيل، مثل جزيرة الفنتين، أو جزيرة كيتشنر في الشمال، حيث يمكن العثور على حديقة المدينة النباتية”.