تأهل على فرج لنصف نهائى بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش

تأهل علي فرج، لاعب وادي دجلة، إلى نصف نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش، المقامة في إنجلترا، ليقترب من تحقيق لقب جديد هذا العام بعد تتويجه ببطولة العالم للإسكواش لموسم 2023، وتعزيز ريادة "وادي دجلة" للإسكواش محليًا وعالميًا.

‎وحجز "الدجلاوي" علي فرج المصنف الـ4 عالميًا تذكرة الصعود إلى نصف نهائي بطولة مانشستر للإسكواش بعد تغلبه على منافسه الإنجليزي باتريك روني المصنف الـ27 عالميًا بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (7-11) (11-4) (11-9) (11-8) في مباراة استغرقت (42) دقيقة، ومن المقرر أن يقابل "فرج" منافسه الويلزي جويل ماكين المصنف الـ١٠ عالميًا في مباراة النصف نهائي.

‎وانطلقت بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش يوم 17 من مايو وتستمر حتى 21 من الشهر ذاته، في مدينة مانشستر في إنجلترا بمجموع جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بها 4 لاعبين من وادي دجلة هم علي فرج، ويحيي النوساني، وروان العربي، وهنا معتز.