بسبب الإنذارات.. ثنائى الأهلى مهدد بالغياب عن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

بات ثنائي وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حمدي فتحي ومروان عطية، مهددان بالغياب عن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في حال تلقي أي بطاقات صفراء في لقاء الذهاب.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويواجه الأهلي المتأهل من مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي في نهائي المسابقة.

وتحصل مروان عطية وحمدي فتحي على بطاقتين صفراوتين منذ بداية دور خروج المغلوب.

وأشهر الحكام البطاقة الصفراء في وجه مروان عطية، في ذهاب ربع النهائي أمام الرجاء وفي إياب نصف النهائي ضد الترجي.

أما حمدي فتحي فقد حصول على البطاقة الصفراء في إياب ربع النهائي أمام الرجاء، وفي ذهاب نصف النهائي ضد الترجي.