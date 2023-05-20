السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عمر مرموش يشارك فى خسارة فولفسبورج أمام فرايبورج بالدوري الألماني

عمر مرموش
عمر مرموش

شارك الدولي المصري عمر مرموش في خسارة فولفسبورج أمام فرايبورج في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الألماني.

وستكون هذه الخسارة في صالح فريق أينتراخت فرانكفورت، الذي سينتقل إليه عمر مرموش هذا الصيف، حيث يصارع على المقعد المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتقدم كريستيان جينتر لصالح فرايبورج في الدقيقة 71 من عمر المباراة، قبل أن يضيف نيلس بيترسن الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وكان مرموش قد شارك بديلا في الدقيقة 82 بعد أن كان على مقاعد البدلاء.

ورفع فرايبورج رصيده عند 59 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد فولفسبورج عند 49 نقطة في المركز السابع.

عمر مرموش فولفسبورج فرايبورج الألماني الدورى الألماني

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