75 دقيقة.. الأهلي يسيطر ويبحث عن ثاني أهدافه في شباك الترجي

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومازالت النتيجة هي تقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بقوة بحثا عن هدف ثاني.

وشهدت الدقيقة 53 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الترجي عن طريق أنيس البدري على رأس محمد علي بن رمضان الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 65 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الترجي من ركلة ركنية على رأس محمد بن رمضان الذي سدد كرى تصدى لها حارس الأهلي بثبات.

وأنقذ محمد توجاي فرصة هدف لصالح الأهلي في الدقيقة 67 بعد انفراد تام من حسين الشحات الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي أبعدها مدافع الترجي ببراعة قبل أن تدخل الشباك.