الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

75 دقيقة.. الأهلي يسيطر ويبحث عن ثاني أهدافه في شباك الترجي

الأهلي والترجي التونسي
الأهلي والترجي التونسي

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومازالت النتيجة هي تقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بقوة بحثا عن هدف ثاني.

وشهدت الدقيقة 53 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الترجي عن طريق أنيس البدري على رأس محمد علي بن رمضان الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 65 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الترجي من ركلة ركنية على رأس محمد بن رمضان الذي سدد كرى تصدى لها حارس الأهلي بثبات.

وأنقذ محمد توجاي فرصة هدف لصالح الأهلي في الدقيقة 67 بعد انفراد تام من حسين الشحات الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي أبعدها مدافع الترجي ببراعة قبل أن تدخل الشباك.

الاهلى الاهلي ضد الترجي الترجي التونسي دورى ابطال افريقيا

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

استعلم.. رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس فقط

لا مانع.. رجال دين وخبراء علم اجتماع: الوصاية للأم بعد وفاة الأب

نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة الإسكندرية 2023

"مظاهر الرحمة فى الإسلام".. ندوة دينية بمركز شباب النسايمة بالدقهلية

الأهلى يتقدم على الترجى بهدف الشحات فى الشوط الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى