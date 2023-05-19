الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

زين عبد الهادي: المشاركة في الحوار الوطني حق لكل مصري

زين عبد الهادي: أطالب
زين عبد الهادي: أطالب بنقاشين احدهما استراتيجي مغلق وأخر مفت

أشاد الكاتب والأكاديمي  الدكتور زين عبد الهادي، أستاذ علم المعلومات، بالمناقشات والأطروحات التي شملتها اجتماعات الحوار الوطني على مدار الأيام القليلة الماضية.

وطالب “عبد الهادي” في ختام تصريحاته بعقد نقاشين أحدهما على مستوى استراتيجي مغلق والثاني على مستوى السياسات مفتوح، لأن المشاركة في ذلك أمر يتعلق بكل مصري يعيش على أرض هذا الوطن العزيز، مع كل الأمنيات بالتوفيق للمشاركين.

وانطلق الحوار الوطنى قبل أيام، حاملًا معه آمال ملايين المصريين فى حل الأزمات التى يعانى منها الوطن خلال الفترة الحالية، والتوصل إلى توصيات ونتائج فعّالة يمكنها العبور بالبلاد إلى بر الأمان، بعدما تأثرت بشكل كبير بالتبعات السلبية للعديد من الأزمات العالمية، بداية من جائحة فيروس «كورونا»، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية.

ويشغل الملف الثقافى حيزًا كبيرًا فى فعاليات ونقاشات الحوار الوطنى، خاصة فيما يتعلق بالهوية المصرية وكيفية الحفاظ عليها، فضلًا عن الدور الكبير الذى يمكن أن يثرى من خلاله المثقفون هذه النقاشات، ليس فى مجال الثقافة فحسب، بل فى كل الموضوعات المندرجة ضمن محاور الحوار الوطنى. 

الدكتور زين عبد الهادى الحوار الوطنى توافر أرقام إحصائية لحجم التهديدات التي تواجهها مصر تراجع أدوار مؤسسات الخبرة نقاشين احدهما استراتيجي مغلق واخر سياسي مفتوح

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

لا مانع.. رجال دين وخبراء علم اجتماع: الوصاية للأم بعد وفاة الأب

استعلم.. رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس فقط

تعرف على موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وكيفية الاستعلام

قطار الإسماعيلية يدهس مواطنًا أثناء عبوره مزلقان عبد الحكيم عامر

مصرع شخص دهسًا تحت عجلات سيارة بسبب حدوث مشاجرة فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى