زين عبد الهادي: المشاركة في الحوار الوطني حق لكل مصري

أشاد الكاتب والأكاديمي الدكتور زين عبد الهادي، أستاذ علم المعلومات، بالمناقشات والأطروحات التي شملتها اجتماعات الحوار الوطني على مدار الأيام القليلة الماضية.

وطالب “عبد الهادي” في ختام تصريحاته بعقد نقاشين أحدهما على مستوى استراتيجي مغلق والثاني على مستوى السياسات مفتوح، لأن المشاركة في ذلك أمر يتعلق بكل مصري يعيش على أرض هذا الوطن العزيز، مع كل الأمنيات بالتوفيق للمشاركين.

وانطلق الحوار الوطنى قبل أيام، حاملًا معه آمال ملايين المصريين فى حل الأزمات التى يعانى منها الوطن خلال الفترة الحالية، والتوصل إلى توصيات ونتائج فعّالة يمكنها العبور بالبلاد إلى بر الأمان، بعدما تأثرت بشكل كبير بالتبعات السلبية للعديد من الأزمات العالمية، بداية من جائحة فيروس «كورونا»، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية.

ويشغل الملف الثقافى حيزًا كبيرًا فى فعاليات ونقاشات الحوار الوطنى، خاصة فيما يتعلق بالهوية المصرية وكيفية الحفاظ عليها، فضلًا عن الدور الكبير الذى يمكن أن يثرى من خلاله المثقفون هذه النقاشات، ليس فى مجال الثقافة فحسب، بل فى كل الموضوعات المندرجة ضمن محاور الحوار الوطنى.