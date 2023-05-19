إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق أسوان الصحراوي

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة “ملاكى” بالطريق الصحراوى بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية الغنيمية التابعة لمركز إدفو شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.