الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا: "الفوز بالدوري الإنجليزي أكثر أهمية من دوري الأبطال"

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

يعتقد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز أكثر أهمية من الفوز بدوري أبطال أوروبا، خاصة وأن الفريق اقترب من حسم لقب الدوري في حال الفوز على تشيلسي بعد غد الأحد على ملعب الاتحاد.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن جوارديولا قوله في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: الدوري الممتاز هو أهم بطولة. لأن منافساته تقام على مدار 10 – 11 شهرا، بشكل اسبوعي. نحن محظوظون لإنهاء المسابقة على أرضنا وأمام جماهيرنا".

وأضاف: "المباراة الأخيرة هي الأصعب لأنها تشهد الكثير من المشاعر. لن نسامح أنفسنا إذا أصبحنا مشتتين".

وأردف :"الآن، نحن نعلم، لدينا ثلاث مباريات للتتويج باللقب. كل مباراة نفوز بها تساعدنا في المباراة التالية".

وتابع:" لا يمكننا أن ننسى الحقيقة، ما حدث أمام مانشستر يونايتد وأستون فيلا في السابق، كرة القدم عبارة عن انفعالات لحظية، إذا كان بإمكاننا أن نفوز على أرضنا، يحب أن نفعل ذلك".

وذكر الموقع الرسمي لمانشستر سيتي أن الفريق يمكنه أن يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

ويتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري للمرة الخامسة في آخر ست مواسم إذا خسر أرسنال أمام نوتينجهام فورست غدا السبت.

ولكن، إذا تفادى أرسنال، بقيادة المدير الفني ميكيل أرتيتا، الخسارة على ملعب سيتي جراوند، سيحتاج مانشستر سيتي لتحقيق نفس النتيجة التي حققها أرسنال عندما يلتقي مع تشيلسي على ملعب الاتحاد يوم الأحد من أجل التتويج باللقب قبل نهاية الموسم بمباراتين.

أكد جوارديولا أن استمرار تفوق الفريق يعود للجهد الذي يبذله اللاعبين، والمدربين وكل العاملين.

وقال جوارديولا  :" كمدير فني، أشعر أنني جزء من منظومة".

وأضاف :" لم أفكر أبدا أن هذا الامر يعود إلي.. أنا جزء من هذا، لا أنكر هذا، ولكن بدون العمل المذهل للمدير الرياضي أو المجلس ما كنا لنصل لهذا. اللاعبون هم أهم شيء".

وأكد :"أنا جزء من هذا وأشعر بفخر كبير لكوني هنا مجددا وأن تكون الأمور بأيدينا.. أنا جزء من هذا.. لست الشخص الوحيد عندما نخسر الدور قبل النهائي أو نهائي دوري أبطال أوروبا.. لا أشعر أنني المسؤول الوحيد عن هذا".

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