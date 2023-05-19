للرجال.. ما هى الأطعمة المحفزة للرغبة الجنسية دون أدوية؟

يعتبر انعدام الرغبة الجنسية عند الرجال من المشكلات التي تهدد الكثيرين، فهو عدم الشعور بالرغبة أو الاهتمام بالنشاط الجنسي، وقد يكون له أسباب مختلفة منها انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون المسؤول عن الرغبة والأداء الجنسي عند الرجال.

ووفقًا لما ذكره موقع "health" الطبي، فأن تناول بعض الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم، أو مضادات الاكتئاب، أو الستيرويدات، قد تؤثر سلباً على مستوى التستوستيرون أو على القدرة على الانتصاب عند الرجال.

أشار الخبراء إلى أن الإصابة بالاكتئاب أو القلق، قد تقلل من المزاج والثقة بالنفس والتركيز على العلاقة الجنسية، بالإضافة إلى التوتر المزمن، والذي قد يؤدي إلى اضطرابات في الهرمونات والدورة الدموية والجهاز العصبي، وبالتالي إلى انخفاض في الرغبة الجنسية.

كما أن الإصابة بأمراض مزمنة، مثل السكري، أو السرطان، أو أمراض القلب، تؤثر على صحة الجسم بشكل عام وعلى وظائف الأعضاء التناسلية بشكل خاص.

أضاف الأطباء أن وجود مشكلات في العلاقة الزوجية، مثل نقص التواصل، أو عدم التفاهم، أو خلافات مستمرة، أو ضغوط اجتماعية أو مادية، قد تقلل من التعاطف والحب والانسجام بين الزوجين، فضلًا عن التقدم بالعمر، والذي قد يصاحبه تغيرات في جسم الرجل وفي شخصيته وفي حياته، مثل انخفاض في مستوى التستوستيرون، أو زيادة في الدهون، أو ضعف في المرونة والحيوية، أو تغير في المسؤوليات والأولويات.

أطعمة فعالة لزيادة الرغبة الجنسية عند الرجال:

الأفوكادو، لأنه يحتوي على حمض الفوليك وفيتامين ب6، اللذين يزيدان من إفراز هرمونات الذكورة، بالإضافة إلى حبوب لقاح النحل، لأنها تعمل على تحسين الدورة الدموية وزيادة إنتاج التستوستيرون.

كما يساعد الكرفس في التخلص من المشكلة، لأنه يزيد من مستويات الفرمونات في عرق الرجل، ما يجعله أكثر جاذبية للمرأة، فضلًا عن الثوم، لأنه يحتوي على مادة تسمى الأليسين، التي تحسن من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.

أوضح خبراء التغذية أن الشوكولاتة الداكنة فعالة في تعزيز الرغبة الجنسية للرجال، لأنها غنية بمادة تسمى فينيل ميثيل أمين، التي تحفز إفراز هرمونات الرغبة الجنسية، بالإضافة إلى البطيخ، لأنه يحتوي على مادة تسمى "سيترولين"، التي تتحول في الجسم إلى حمض أميني يسمى " أرجينين"، والذي يعزز من اتساع الأوعية الدموية.

كما أن البطاطا الحلوة، من الأطعمة الفعالة في حماية الرجال من انعدام الرغبة الجنسية، لأنها غنية بالبوتاسيوم، الذي يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الضعف الجنسي.