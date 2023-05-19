مصرع شخص دهسًا تحت عجلات سيارة بسبب حدوث مشاجرة في البحيرة

لقى شخص مصرعه بمركز بدر بالبحيرة دهسًا بالسيارة من أحد الأشخاص، إثر مشادة كلامية بسبب قيادة أبناء المتهم للسيارات بسرعة جنونية داخل القرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على اسبابها وملابساتها.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد استقبال المستشفى عمرو.ا، جثة هامدة، جراء اصطدام سيارة به بقرية أم صابر التابعة لذات المركز، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الواقعة معاتبة المجني عليه للجاني بسرعة قيادة أبنائه للسيارات بسرعة جنونية في الشوارع بالقرية، مما يعرض حياة المارة للخطر، فقام بدهسه مما نتج عنه وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة بدر إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى عمرو.ا، مقيم قرية أم صابر التابعة لذات المركز، وانتقل فريق من جهات التحقيق لمكان الواقعة لمناظرة الجثة، وقرر المستشار محمد سليم وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بعمل التحريات اللازمة حيال الواقعة.

ومن جانبه قرر اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء عمرو الشامى، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد أحمد السكران، رئيس مباحث المديرية، لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.