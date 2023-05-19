الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص دهسًا تحت عجلات سيارة بسبب حدوث مشاجرة في البحيرة

مصرع شخص
مصرع شخص

 لقى شخص مصرعه بمركز بدر بالبحيرة دهسًا بالسيارة من أحد الأشخاص، إثر مشادة كلامية بسبب قيادة أبناء المتهم للسيارات بسرعة جنونية داخل القرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على اسبابها وملابساتها.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية  أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد استقبال المستشفى عمرو.ا، جثة هامدة، جراء اصطدام سيارة به بقرية أم صابر التابعة لذات المركز، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الواقعة معاتبة المجني عليه للجاني بسرعة قيادة أبنائه للسيارات بسرعة جنونية في الشوارع بالقرية، مما يعرض حياة المارة للخطر، فقام بدهسه مما نتج عنه وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة بدر إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى عمرو.ا، مقيم  قرية أم صابر التابعة لذات المركز، وانتقل فريق من جهات التحقيق لمكان الواقعة لمناظرة الجثة، وقرر  المستشار محمد سليم وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بعمل التحريات اللازمة حيال الواقعة.

ومن جانبه قرر اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء عمرو الشامى، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد أحمد السكران، رئيس مباحث المديرية، لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إتخاذ الإجراءات القانونية أحمد خلف إجراءات القانونية الإجراءات القانونية استقبال اصطدام سيارة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

مصر فى القمة.. العربية

الباز: 0.5% من المصريين يحتفظون بمليارات الدولارات وهم سبب الأزمة

ممثلو برنامج الأمم المتحدة فى زيارة ميدانية لمحطة طبل بدمياط

لا تعاتبوا شريف عامر.. الباز: هل عادل إمام يمتلك لياقة ذهنية لإجراء حوار ممتد؟

التحفظ على 179 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى