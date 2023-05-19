الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قطار الإسماعيلية يدهس مواطنًا أثناء عبوره مزلقان عبد الحكيم عامر

جثة
جثة

دهس قطار الإسماعيلية اليوم الجمعة، مواطن أثناء عبوره شريطه السكة الحديد، على مزلقان عبدالحكيم عامر، مما أدى لمصرعه في الحال.

وانتقلت سيارة إسعاف على الفور لمكان الحادث، ورجال الأمن وتم معاينة جثمان المتوفي، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تحفظ النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان قد تلقى مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا يفيد بمصرع شخص تحت عجلات القطار بمزلقان عبدالحكيم عامر دائرة قسم ثان الإسماعيلية. 

انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث.

وتبين من الفحص والمعاينة أن الحادث قد أسفر عن مصرع "محمد.م.ا" في الثلاثينيات من العمر نتيجة سقوطه أسفل عجلات القطار علي مزلقان عبد الحكيم عامر بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بدفن جثمان المتوفى.

أخطرت النيابة الاسماعيلية اليوم المحضر اللازم النيابة العامة تحت عجلات القطار دهس قطار دفن جثمان محافظة الإسماعيلية مشرحة مستشفي

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