مدحت العدل: مارست الطب 11 عامًا.. وبدايتى الفنية كانت مع خيرى بشارة

قال السيناريست مدحت العدل، إن جميع أعماله الفنية التي يشارك فيها، سواء بالكتابة أو الإنتاج يتم إهداؤها لروح شقيقه الفنان الراحل سامي العدل.

الكتابة الناجحة

وأكد السيناريست مدحت العدل، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن شخصية جيله تتقبل الطرف الآخر دون النظر للتفاصيل العرقية من دين ولون ولهجة، وهذا ما غرسته بداخله منطقة شبرا التي نشأ بها في بداية حياته.

وأضاف في حديثه، أنه مارس الطب لمدة 11 عاما، معبرًا: "معايا ماجستير في طب الأطفال، وكنت أحب الكتابة بجانب مهنة الطب، الطب بيعرفني على المريض في أصعب حالاته، وتعاملي مع الأطفال أحدث بداخلي إضاءة حول فهم التفاصيل الصغيرة، والمحاولة المتكررة حتى النجاح والشفاء".

العمل مع العمالقة

وتابع: "خيري بشارة طلب مني مساعدته في كتابة فيلم آيس كريم في جليم، وخيري كان شايف إني مثقف ومن أبناء الجيل، وبالفعل بدأت الكتابة بعشر مشاهد فقط، أنا بدأت من حيث يتمنى أن ينتهي الآخرون أنا بدأت مع خيري بشارة".