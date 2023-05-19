تاو وكهربا يقودان هجوم الأهلى أمام الترجى فى دورى أبطال إفريقيا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريفيا والتي ستقام علي استاد القاهرة الدولي وسط حضور 10 آلاف مشجع.

واستبعد كولر من قائمة المبارة محمد الشناوي بعد إصابته بشد في عضلة السمانة ويحتاج إلي أسبوعين للعودة للمشاركة مع الفريق.

تشكيل الأهلى الرسمى لمواجهة الترجى التونسى فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال

وجاء تشكيل الأهلي أمام الترجي كالتالي:

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي وأليوديانج ومروان عطية وبيرسي تاو وحسين الشحات

خط الهجوم: محمود كهربا.

موعد نهائى دورى أبطال إفريقيا 2023

قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف إقامة نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراتين ذهابا وإيابا، بعد التراجع عن إقامة النهائى من مباراة واحدة، كما حدث فى آخر ثلاث نسخ بعدما أثبتت التجربة فشلها.

وتقام مباراة الذهاب بنهائى دورة الأبطال يوم الرابع من يونيو القادم، فيما تقام مباراة الإياب يوم الحادى عشر من الشهر نفسه.