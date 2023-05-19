5 لاعبين مهددين بالغياب عن الأهلي حال التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

يخشى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، حصول لاعبيه على بطاقة صفراء خلال مباراة المارد الأحمر أمام الترجي التي ستقام اليوم في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وهناك تخوف داخل النادي الأهلي من حصول الخماسي حمدي فتحي ومروان عطية ومحمود عبد المنعم “كهربا” وياسر إبراهيم وحسين الشحات، على بطاقة صفراء تؤثر على حظوظهم في المشاركة بالمباراة النهائية.

ويعتبر حمدي فتحي لاعب وسط المارد الأحمر، أكثر اللاعبين المهددين عن نهائي دوري أبطال أفريقيا لامتلاكه بطاقتين صفراوتين حصل عليهما أمام الرجاء البيضاوي المغربي في إياب ربع النهائي ولقاء الترجي في لقاء الذهاب.

ويمتلك الرباعي، مروان عطية ومحمود عبد المنعم كهربا وياسر إبراهيم وحسين الشحات بطاقة صفراء واحدة مما يجعلهم مهددين بالغياب حال الحصول على بطاقة صفراء في مباراة اليوم، عن المشاركة في مواجهة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.