الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2023 والفئات المستحقة لها

منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2023 والفئات المستحقة لها من المواضيع التي يزداد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل من قبل الراغبين في الحصول عليها.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر خلال السطور التالية :

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة من خلال الدخول على الموقع الخاص بوزارة القوى العاملة المصرية  والذي يتيح الاستعلام عنها وكذلك التسجيل من أجل الحصول عليها لمن تنطبق عليهم شروط الحصول عليها.

خطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2023 

ويمكن للمواطنين التسجيل فى منحة العمالة غير المنتظمة 2023 من خلال الضغط على هذا الرابط 

https://mom.manpower.gov.eg/

2- القيام بالضغط على الز الخاص بإنشاء حساب جديد 

3- كتابة بيانات  بطاقة الرقم القومي الخاص بالمتقدم

4- القيام بكتابة تاريخ الميلاد وإدخال الموقف التأميني خلال الخانات المخصصة لذلك.

6- كتابة  المهنة والاسم الرباعي وإدخال الموقف من التجنيد.

7- كتابة بيان الحالة الاجتماعية ورقم الموبايل والعنوان.

8- الضغط على الزر الخاص بكلمة حفظ.

9- بانتهاء الخطوات السابقة تنتهي جميع الخطوات المطلوبة للتقديم في منحة العمالة غير المنتظمة 2023 وينتظر المتقدم عدة أيام للحصول على النتيجة.

آخر أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه 2023

الفئات المستفيدة من منحة العمالة غير المنتظمة (1000 جنيه):

قامت وزارة القوى العاملة المصرية بتحديد الفئات التى ينطبق عليها شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2023  وقيمتها 1000 جنيه وهم كالتالي:

1-أصحاب العقارات المبنية الذين يقل نصيب الدخل السنوي لكل فرد منهم عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

2-عمال التراحيل وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم: “منادو السيارات، الباعة الجائلين، موزعو الصحف والفئات المماثلة والحرفيين”، إحدى الفئات المستفيدة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2023 والحصول على 1000 جنيه.

3-من بين الفئات المستفيدة من منحة الـ 1000 جنيه في العمالة غير المنتظمة 2023، هم محفظو وقراء القرآن الكريم.

4- يستفيد خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخـل المنازل، من منحة الـ 1000 جنيه خلال التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2023.

5- يحصل المرتلون والقيمة وغيرهم من خدم الكنيسة، على منحة 1000 جنيه في العمالة غير المنتظمة 2023.

6- يستفيد منها العمال المؤقتون في الزراعة.

7- يستفيد منها العمال في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن.

8- العاملون في المناحل.

9- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان ملاكًا أو مستأجرين.

10- عمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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