تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة 2023

يتابع الكثير من المواطنين كل ما هو متعلق برابط تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة لعام 2023، خاصة العمال الذين يرغبون في التسجيل لأول مرة، بهدف الحصول على المنحة الشهرية التي تبلغ 1000 جنيه التي أعلنت عنها الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ خاص بالعمالة غير المنتظمة في مصر .

لذلك ترصد الدستور خلال السطور التالية التفاصيل المتعلقة بتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة 2023 والتي تهدف إلى تقديم سبل الاهتمام والرعاية من خلال صرف منحة قدرها 1000 جنيه شهريًا للعمالة غير المنتظمة

تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة 2023

على الجانب الآخر، أعلنت وزارة القوى العاملة، في وقت سابق، عن حزمة من الدعم المادي والطبي للعمالة غير المنتظمة للعاملين المسجلين لدي الوزارة فقط لذلك يسارع الجميع من العاملين لتسجيل باناتهم علي الموقع الرسمي للوزارة.

أما فيما يتعلق بخطوات التسجيل الخاصة بيانات العمالة غير المنتظمة من الموبايل أو من الكمبيوتر، كذلك موعد صرف منحة 1000 جنيه، لتسجيل بيانات وتحديث العمالة غير المنتظمة 2023 لأول مرة من خلال الخطوات الآتية:

خطوات تسجيل العمالة الغير منتظمة

وعن تسجيل العمالة غير المنتظمة 2023 لأول مرة، على العامل الذي يريد تسجيل بياناته للاستفادة من منحة 1000 جنيه شهريًا

اولا.. التوجه إلى المقاول الذي يعمل معه

ثانيا .. تسجيل كافة بيانات التي سيطلبها المقاول منه وبعدها

ثالثا .. يقوم المقاول بجمع كافة بيانات العمال والتوجه إلى الوزارة لتسجيلهم مباشرة

رابعا.. يمكنهم الحصول على المنحة الشهرية المقدمة من وزارة القوى العاملة



وكانت وزارة القوى العاملة أكدت أنه على جميع العاملين ضمن العمالة غير المنتظمة سرعة تسجيل أنفسهم لدى المقاولين، قبل انتهاء مدة وموعد التسجيل وتحديد موعد الصرف المنحة، وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد تسجيل فردي حتى الآن عبر موقع وزارة القوى العاملة.