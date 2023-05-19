الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية السعودي: الحوار مع سوريا كان ضروريا ونتفهم وجهة نظر حلفائنا الغربيين

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إن بلاده ستتحاور مع شركائها الغربيين بشأن العلاقات مع سوريا، مضيفا: “الحوار مع سوريا كان ضروريا ونتفهم وجهة نظر حلفائنا الغربيين”. 

وأضاف أن وجهة نظر المملكة أن الوضع القائم في سوريا غير قابل للاستدامة، مرحباً باستماع وجهة نظر طرفي الأزمة في أوكرانيا.

وتابع وزير الخارجية السعودي: “رحبنا بحضور زيلينسكي لسماع وجهة نظر أوكرانيا تجاه الأزمة”، لافتا الى أن الدول العربية اتخذت موقف الحياد الإيجابي من الأزمة في أوكرانيا.

وقال بين فرحان، إنه لا حل للأزمة الأوكرانية الروسية إلا بالحوار، لافتا إلى أن محادثات جدة بشأن السودان متواصلة لكن من المبكر الحديث عن انفراجة.

الغربيين السعودية وزير الخارجية سنتحاور وزير الخارجية السعودية

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