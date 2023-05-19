الباز: لقاء السيسى وبشار الأسد لحظة مهمة فى تاريخ الأمة العربية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس السوري بشار الأسد في قمة جدة لحظة مهمة في تاريخ الأمة العربية.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس السوري وهو في طريقه لأخذ صورة تذكارية خلال قمة جدة توقف أمام الرئيس السيسي وتبادل معه الحديث.

ولفت إلى أن هذا هو اللقاء الأول بين الرئيس السيسي وبشار، ولم يكن هناك أي لقاءات رسمية أو غير رسمية من قبل، منوهًا بأن اللقاء جاء بلحظة عفوية جدًا.

وتابع: "في دول من بين الدول العربية بتكون رُمانة الميزان والقاعدة والقلب الأساسي لهذا الجسد، وقلب الدول العربية هتلاقي فيه مصر وسوريا".

وأكد محمد الباز، أن الحديث القصير بين السيسي وبشار قد يمهد لزيارة رسمية من بشار الأسد لمصر، أو من الرئيس السيسي لسوريا.

وأشار إلى أن مصر موقفها واضح في تسوية الأزمة السورية، منوهًا بأن عودة سوريا اليوم مهمة للجسد العربي.