الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ممثلو برنامج الأمم المتحدة فى زيارة ميدانية لمحطة طبل بدمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع رئيس مجلس إدارة شركة مياه دمياط وممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat والشركة القابضة للمياه، انتظام أعمال التشغيل بمحطة صرف صحي طبل التي قد سبق افتتاحها للعمل خلال الربع الثاني للعام المالي الحالي 2022 /2023م ضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط حيث إن المحطة تقع على مساحة 1100م٣ وتبلغ طاقتها الاستيعابية 500م٣/ يوم لخدمة ما يقارب من 5000 نسمة، وهي تضم محطة مدمجة تعمل بنظام المعالجة الثنائية وتشمل بيارة رفع، أحواض تهوية ترسيب نهائي، كلور جاءت تلك الزيارة بعد زيارة اللواء أحمد ماهر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

تلا تلك الجولة اجتماعا بقاعة الاجتماعات بالشركة تم الاتفاق خلال الاجتماع على بدء تجارب التشغيل الفعلى عن طريق الأمم المتحدة UN Habitat الاستعداد لتسليم المحطة ونقل تبعية التشغيل لشركة مياه الشرب بعد نجاح العينات مع استمرار المتابعة للمحطة لحين استلامها.

يذكر أنه افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، محطة معالجة صرف صحي طبل، حيث رافقتها خلالها رانيا هداية مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat والدكتور رفعت عبدالوهاب رئيس قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المدير الوطني للمشروع، واللواء خالد جمال الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

وأزاحت "المحافظ" ستار الافتتاح وأطلقت إشارة بدء تشغيل المشروع المنفذ بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه بمنحة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث أقيمت المحطة على مساحة 1100م٣ وتبلغ طاقتها الاستيعابية 500م٣/ يوم لخدمة ما يقارب من 5000 نسمة.

وتفقدت "المحافظ" المشروع الذي ضم محطة مدمجة تعمل بنظام المعالجة الثنائية وتشمل بيارة رفع، أحواض تهوية، ترسيب نهائي، كلور، تخفيف الحمأة الميكانيكية، مبنى إداري، محطة محولات، واطلعت على إمكانات معمل المحطة والذي يعمل على اختبار العينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المقررة، وأيضا على ما يشمله المشروع من شبكات بأطوال 7 كم ووصلات منزلية.

فيما أكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة دأبت على وضع خطة لتغطية القرية بخدمات الصرف الصحي، التي ظلت تعاني من عدم توافر تلك الخدمة بها والذي أدى إلى غرق شوارعها بالمياه، متوجهة بالشكر إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على دعمهم الكبير للخروج بهذا المشروع إلى أرض الواقع والذي جاء ضمن برنامج دعم أوجه الابتكار بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وفي إطار التعاون المشترك بين الجانبين كما وجهت الشكر أيضا إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي على تعاونها الجاد للتنفيذ.

كما أعربت عن تطلعها لتحقيق المزيد من التعاون لخدمة المواطن والعمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مياه الشرب دمياط طبل الامم المتحدة محافظة دمياط

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

مصر فى القمة.. العربية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق أسيوط

تفاصيل زيارة الوفد البرلماني لمنجم الفواخير بالصحراء الشرقية (صور)

الباز: 0.5% من المصريين يحتفظون بمليارات الدولارات وهم سبب الأزمة

أمين عام الجامعة العربية: عودة سوريا شأن عربى داخلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى