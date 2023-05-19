ممثلو برنامج الأمم المتحدة فى زيارة ميدانية لمحطة طبل بدمياط

تابع رئيس مجلس إدارة شركة مياه دمياط وممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat والشركة القابضة للمياه، انتظام أعمال التشغيل بمحطة صرف صحي طبل التي قد سبق افتتاحها للعمل خلال الربع الثاني للعام المالي الحالي 2022 /2023م ضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط حيث إن المحطة تقع على مساحة 1100م٣ وتبلغ طاقتها الاستيعابية 500م٣/ يوم لخدمة ما يقارب من 5000 نسمة، وهي تضم محطة مدمجة تعمل بنظام المعالجة الثنائية وتشمل بيارة رفع، أحواض تهوية ترسيب نهائي، كلور جاءت تلك الزيارة بعد زيارة اللواء أحمد ماهر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

تلا تلك الجولة اجتماعا بقاعة الاجتماعات بالشركة تم الاتفاق خلال الاجتماع على بدء تجارب التشغيل الفعلى عن طريق الأمم المتحدة UN Habitat الاستعداد لتسليم المحطة ونقل تبعية التشغيل لشركة مياه الشرب بعد نجاح العينات مع استمرار المتابعة للمحطة لحين استلامها.

يذكر أنه افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، محطة معالجة صرف صحي طبل، حيث رافقتها خلالها رانيا هداية مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat والدكتور رفعت عبدالوهاب رئيس قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المدير الوطني للمشروع، واللواء خالد جمال الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

وأزاحت "المحافظ" ستار الافتتاح وأطلقت إشارة بدء تشغيل المشروع المنفذ بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه بمنحة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث أقيمت المحطة على مساحة 1100م٣ وتبلغ طاقتها الاستيعابية 500م٣/ يوم لخدمة ما يقارب من 5000 نسمة.

وتفقدت "المحافظ" المشروع الذي ضم محطة مدمجة تعمل بنظام المعالجة الثنائية وتشمل بيارة رفع، أحواض تهوية، ترسيب نهائي، كلور، تخفيف الحمأة الميكانيكية، مبنى إداري، محطة محولات، واطلعت على إمكانات معمل المحطة والذي يعمل على اختبار العينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المقررة، وأيضا على ما يشمله المشروع من شبكات بأطوال 7 كم ووصلات منزلية.

فيما أكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة دأبت على وضع خطة لتغطية القرية بخدمات الصرف الصحي، التي ظلت تعاني من عدم توافر تلك الخدمة بها والذي أدى إلى غرق شوارعها بالمياه، متوجهة بالشكر إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على دعمهم الكبير للخروج بهذا المشروع إلى أرض الواقع والذي جاء ضمن برنامج دعم أوجه الابتكار بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وفي إطار التعاون المشترك بين الجانبين كما وجهت الشكر أيضا إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي على تعاونها الجاد للتنفيذ.

كما أعربت عن تطلعها لتحقيق المزيد من التعاون لخدمة المواطن والعمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.