الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: مشاركة سوريا في قمة جدة تعكس الرغبة العربية لعودة وحدة الصف

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

قال النائب طارق رضوان  رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن عودة سوريا مرة أخرى إلى الجامعة العربية هي إشارة إلي الرغبة العربية لعودة وحدة الصف خاصة في ضوء التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة".

وأضاف رضوان،  أنه لعل وسعي توافر الرغبة العربية تأتي في ضوء الخطوات الإيجابية للم الشمل التي لعبتها السياسة الخارجية المصرية خلال العام الماضي. تلك العلاقة التي اعيد بناء جسورها في أعقاب الزلزال الدي ضرب الأراضي السورية في مارس الماضي والذي أعقبه زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري الي دمشق والتقي بالرئيس بشار الأسد ناقلاً رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أول زيارة رسمية منذ 2011.

وأوضح رضوان انه أعقب هذه الزيارة وصول وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في أبريل الماضي إلى القاهرة وقد تم مناقشة العلاقات الثنائية ما بين البلدين وعرض رؤى للتعاون المشترك لعودة سوريا مرة أخرى إلى عباءة الصف العربي من خلال الجامعة العربية على أن تتخذ سوريا خطوات إيجابية في ضوء قرارات قمة عمان تجاه ضمان وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ووحدة شعبها والمصالحة بين جميع كياناته ومكوناته، وتشجيع بدء العملية السياسية وصولاً إلى حل سياسي شامل.

وشدد رضوان أن عودة سوريا مرة أخرى تعد أوّل مبادرة عربية - عربية لحل سياسي للأزمة من دون مشاركة أجنبية إقليمية أو دولية، هذا الأمر لم يحدث طوال سنين الأزمة السورية.

النائب طارق رضوان مجلس النواب الرغبة العربية التحديات السياسية السيسي العلاقات الثنائية الجامعة العربية سوريا

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