أحمد كريمة: من يحرم الإناث من الميراث "جحودا" مرتد وخارج عن الإسلام (فيديو)

حذر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، من خطورة التلاعب في أحكام الميراث وضرب عرض الحائط بالآيات القرآنية الخاصة بالميراث.

وقال، خلال تصريحات له على قناة "الحدث اليوم"، إن من عطل نصيب الميراث للنساء، أو استحقاق الميراث للإناث له حكمان، الأول إن كان يؤمن بتشريع الميراث لكنه عطله بخلا أو شحا أو طمعًا فهو مسلم فاسق عاص، أما إذا عطله جحودا للميراث فهو مرتد وخارج عن ملة الإسلام لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة.

ولفت إلى أن الله عز وجل وصف الميراث نصيبًا مفروضًا، وبين النبي أن الله هو من وزعه وحدده، لكن بعض الناس تتلاعب في توزيع الميراث، وهو خلل في تطبيق الدين.

وأوضح أن الشرع جعل معظم الميراث للإناث بصفة عامة نصيب محدد، مثل أن البنت إذا انفردت لها النصف، أما العنصر الرجالي قد يأخذ بالتعصيب وقد لا يأخذ.