قبل مواجهة الترجي.. تفاصيل مشاركات "علي لطفي" الأخيرة مع الأهلى

يعود علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحراسة عرين المارد الأحمر بعد تأكد غياب محمد الشناوي عن مباراة اليوم أمام الترجي بسبب معاناته من آلام السمانة والتي تبعده عن الفريق لقرابة 10 أيام.

ولم يشارك علي لطفي أساسيًا في تشكيل الأهلي هذا الموسم سوى في مباراة واحدة كانت أمام غزل المحلة، والتي انتصر فيها المارد الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة.

ولعب بديلاً في انتصار الأهلي على القطن الكاميروني برباعية نظيفة في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كما شارك في الدقائق الأخيرة من مباراة سموحة التي شهدت طرد محمد الشناوي بعد الاعتداء على مدافع الفريق السكندري.

ومنذ انضمام علي لطفي إلى صفوف الأهلي في يناير 2018، شارك اللاعب في 40 مباراة بقميص الفريق الأحمر في مختلف البطولات.

ولعب علي لطفي 32 مباراة كأساسي و8 مواجهات كبديل، واستقبلت شباكه 28 هدفًا وخرج من 23 مباراة بشباك نظيفة.