الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة الترجي.. تفاصيل مشاركات "علي لطفي" الأخيرة مع الأهلى

علي لطفي
علي لطفي

يعود علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحراسة عرين المارد الأحمر بعد تأكد غياب محمد الشناوي عن مباراة اليوم أمام الترجي بسبب معاناته من آلام السمانة والتي تبعده عن الفريق لقرابة 10 أيام.

ولم يشارك علي لطفي أساسيًا في تشكيل الأهلي هذا الموسم سوى في مباراة واحدة كانت أمام غزل المحلة، والتي انتصر فيها المارد الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة.

ولعب بديلاً في انتصار الأهلي على القطن الكاميروني برباعية نظيفة في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كما شارك في الدقائق الأخيرة من مباراة سموحة التي شهدت طرد محمد الشناوي بعد الاعتداء على مدافع الفريق السكندري.

ومنذ انضمام علي لطفي إلى صفوف الأهلي في يناير 2018، شارك اللاعب في 40 مباراة بقميص الفريق الأحمر في مختلف البطولات.

ولعب علي لطفي 32 مباراة كأساسي و8 مواجهات كبديل، واستقبلت شباكه 28 هدفًا وخرج من 23 مباراة بشباك نظيفة.

علي لطفي الاهلى الاهلي ضد الترجي الترجي التونسي دورى ابطال افريقيا

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

لطلاب الثانوية العامة.. استعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023

مقتل مواطن طعناً بسكين فى روض الفرج

غدًا.. قطع المياه عن عدد من قري ومراكز محافظة الدقهلية (تفاصيل)

فوز طالب بـ"علوم الإسكندرية" بالميدالية الذهبية فى بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية بتونس

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 برقم اللوحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى