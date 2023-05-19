تفاصيل زيارة الوفد البرلماني لمنجم الفواخير بالصحراء الشرقية (صور)

تفقد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أمس الخميس، موقع منجم الفواخير طريق قفط القصير بالصحراء الشرقية، بحضور عمد ومشايخ القبائل بالمنطقة، وذلك للوقوف على أهم المشاكلات التى تواجه الاستثمارات التعدينية فى مصر.

زيارة أعضاء مجلسي النواب والشيوج لمنجم الفواخير

ويأتى ذلك فى ظل اهتمام الدول بجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للعمل فى قطاع التعدين وتذليل كافة العقبات التى قد تواجههم، خاصة بعد صدور عدد من القرارات المهمة من قبل مجلس الوزراء والخاصة بتيسير الإجراءات الخاصة بالتصنيع ومشروعات القيمة المضافة التى من شأنها زيادة الاستثمارات فى مصر.

الدهابة وطمأنة المستثمرين

وضم وفد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ منجم الفواخير بالصحراء الشرقية كل من النائب محمد الجبلاوى وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب ناصر عطية، والنائب محمد طايع، والنائب على نور، أعضاء مجلس النواب، كما حضر الجولة، النائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من العمد والمشايخ بالمنطقة.

شرطة الثروة المعدنية فى مصر

وأكد النائب محمد الجبلاوى، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بعد الانتهاء من زيارة منجم الفواخير وجد أنه يوجد عدد من الموضوعات الهامة التى لابد من تنفيذها لطمأنة المستثمرين، ومن أهمها «الدهابة»، مشيراً إلى أنه سيتقدم لمجلس النواب بمقترح لعمل قسم خاصة بالشرطة يكون متخصصة فى التعدين «شرطة الثروة المعدنية»، مثل شرطة السياحة والكهرباء، على أن يكون هناك قسم خاصة بوزارة الداخلية لشرطة التعدين، بالتعاون مع رجال القوات المسلحة، وذلك لحماية ثروات مصر الطبيعية، وطمأنة المستثمرين الأجانب من الدهابة وغيرهم من المنقبين الغير شرعيين عن الذهب والمعادن.

من أقدم مناجم الذهب فى مصر

ويعد منجم الفواخير من أقدم مناجم الذهب فى مصر، حيث تم توقيع اتفاقية الالتزام بين شركة إس إم دبليو الروسية وبين هيئة الثروة المعدنية، فى أكتوبر من عام 2007 بالقانون رقم 97 لسنة 2007، وذلك للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالهم بمنطقة الفواخير .

وفى عام 2009 تنازلت شركة إس إم دبليو الهندسية المحدودة بكامل حقوقها فى منطقة الفواخير لشركة إس إم دبليو جولد وهى شركة مؤسسة وقائمة طبقاً للقوانين القبرصية.

منجم الفواخير

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