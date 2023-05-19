فوز طالب بـ"علوم الإسكندرية" بالميدالية الذهبية فى بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية بتونس

فاز محمود وليد عبد الفتاح الطالب بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية للشباب، والتى تجرى فى دولة تونس فى الفترة من 17 وحتى 21 مايو الجاري.

وهنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالب محمود وليد عبد الفتاح المقيد بالمستوى الأول ببرنامج جيولوجيا البترول بكلية العلوم، لفوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية للشباب، لمنافسات وزن أقل من 82 كجم، متمنياً له تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولة، ورفع راية مصر عالية.

وكان قد هنأ رئيس جامعة الإسكندرية، فريق كلية الهندسة (EFFCT) لفوزه بالمركز الأول، فى مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" التي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالتعاون مع هيئة مسابقة Hult Prize العالمية؛ للتنافس بين الفرق الطلابية بجامعات مصر المختلفة، التي لديها أفكار ونماذج أولية لمشاريع مجتمعية في مجال الملابس والأزياء، والتى يمكن تحويلها إلى شركات ناشئة.

وتقوم فكرة المسابقة على الأفكار المتميزة التي يقدمها كل فريق، والتي تُسهم في تقديم حلول للمشكلات البيئية، من خلال تصنيع منتجات صديقة للبيئة، تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية، وجرت فعاليات التصفية النهائية للمسابقة، والبالغ قيمة جوائزها 100 ألف جنيه بين 11 فريقًا طلابيًّا، يمثلون 10 جامعات مصرية في مركز الابتكار (IHub) بجامعة عين شمس، وقامت لجنة التحكيم التي تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين بتحديد الفرق الطلابية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

جدير بالذكر أن الفرق الثلاث الفائزة سيتم تصعيدها للمشاركة في المسابقة الإقليمية، وهي المرحلة قبل الأخيرة للمسابقة النهائية Hult Prize التي سيتم إقامتها بباريس فى شهر أغسطس المقبل، للتنافس على جوائز مالية بقيمة مليون دولار، يتم منحها لأحسن فريق على مستوى العالم يفوز بالمسابقة؛ حتى يتمكن من تنفيذ مشروعه.

وتعد مسابقة Hult Prize أكبر مسابقة طلابية في العالم، يشترك فيها أكثر من 100 ألف طالب بعد إقامة تصفيات في أكثر من 120 دولة، وتهدف إلى تنمية مهارات التخيل، والإبداع، والابتكار، وريادة الأعمال، وذلك لحل المشكلات الاجتماعية الملحة.