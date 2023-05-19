غدًا.. قطع المياه عن عدد من قري ومراكز محافظة الدقهلية (تفاصيل)

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه تقرر قطع المياه غدًا السبت، عن عدد من قري مركز منية النصر ومدن الكردي وشربين وبلقاس وطلخا وعدد من القري التابعة لها اعتبارًا من الساعة 9 صباحا حتي 5 مساء لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بمرفقي مياة منية النصر وشربين.

وأوضح تقرير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أن القري المتأثرة بانقطاع المياة بمركز منية النصر هي قري “برمبال الجديدة وبرمبال القديمة وميت عاصم وكفر علام والرياض والكردي والنزل والجنينة، مدينة الكردي ومدينة شربين والقري التابعة لهما وكذلك مدينة بلقاس وجزء من مدينة طلخا وقري ديسط وكتامة والطويلة والحاج خليل التابعين لرئاسة مركز طلخا”.

ووجه "مختار" رؤساء المراكز والمدن في كل من منية النصر والكردي وبلقاس وشربين وطلخا للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء أعمال الصيانة المذكورة وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.