الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. قطع المياه عن عدد من قري ومراكز محافظة الدقهلية (تفاصيل)

قطع مياة
قطع مياة

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه تقرر قطع المياه غدًا السبت، عن عدد من قري مركز منية النصر ومدن الكردي وشربين وبلقاس وطلخا وعدد من القري التابعة لها اعتبارًا من الساعة 9 صباحا حتي 5 مساء لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بمرفقي مياة منية النصر وشربين.

وأوضح تقرير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أن القري المتأثرة بانقطاع المياة بمركز منية النصر هي قري “برمبال الجديدة وبرمبال القديمة وميت عاصم وكفر علام والرياض والكردي والنزل والجنينة، مدينة الكردي ومدينة شربين والقري التابعة لهما وكذلك مدينة بلقاس وجزء من مدينة طلخا وقري ديسط وكتامة والطويلة والحاج خليل التابعين لرئاسة مركز طلخا”. 

ووجه "مختار"  رؤساء المراكز والمدن في كل من منية النصر والكردي وبلقاس وشربين وطلخا للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء أعمال الصيانة المذكورة وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية منية النصر بلقاس

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

الرئيس السيسى يلتقى محمد بن سلمان فى جدة

سقطا من الطابق الرابع.. مصرع طفلة وإصابة شقيقتها فى حادث أليم بالفيوم

الأمير محمد بن سلمان يعرب عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعبًا

استمرارًا للمبادرة الرئاسية.. زراعة أكثر من 116 ألف شجرة بأحياء الإسكندرية

المحجوب لـ"الدستور": العرب يعتبرون مصر الشقيقة الكبرى التي تعمل على رأب الصدع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى