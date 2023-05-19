بايدن يؤيد تدريب الأوكرانيين على طائرات F-16

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، على خطط لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F- 16، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة على الأمر لوكالة أسوشيتد برس.

حيث اجتمع بايدن مع قادة أقوى الديمقراطيات في العالم بشأن خطط لتشديد العقوبات على روسيا بسبب زيادة قوتها في الحرب على أوكرانيا.

اجتمع قادة مجموعة السبع في هيروشيما، حيث من المقرر أن ينضم إليهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد في أبعد رحلة له من بلاده منذ بدء الحرب في فبراير من العام الماضي.

سمع القادة للمرة الأولى عن دعم بايدن لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة متقدمة، تمهيدًا لإرسال الطائرات إلى أوكرانيا.

كما وضع قادة مجموعة السبع عقوبات جديدة على موسكو، بالإضافة إلى خطط لتعزيز فعالية العقوبات المالية الحالية التي تهدف إلى تقييد المجهود الحربي للرئيس فلاديمير بوتين.

وقال زعماء مجموعة السبع في بيان صدر بعد اجتماعات مغلقة "دعمنا لأوكرانيا لن يتراجع".

وتعهد بالوقوف معًا ضد حرب روسيا العدوانية غير المشروعة وغير المبررة ضد أوكرانيا، وقالوا: "لقد بدأت روسيا هذه الحرب ويمكنها إنهاءها".

سيتم إجراء تدريب F- 16 في أوروبا ومن المرجح أن يبدأ في الأسابيع المقبلة، لكن بايدن قال للقادة إن القرارات بشأن متى وعدد ومن سيوفر طائرات مقاتلة من الجيل الرابع لأوكرانيا لاستخدامها في المعركة ستتخذ في الأشهر المقبلة أثناء التدريب.

هذا وفقًا للأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة محادثات بايدن الخاصة مع الحلفاء.

دعا زيلينسكي باستمرار إلى توفير طائرات مقاتلة غربية لتعزيز دفاعات بلاده ضد الغزو الروسي، لكنه واجه حتى الآن شكوكًا من الولايات المتحدة في أنها ستقلب مجرى الحرب، والآن بعد أن عززت أوكرانيا دفاعاتها الجوية بمجموعة من الأنظمة المضادة للطائرات المزودة من الغرب، يعتقد المسئولون أن الطائرات يمكن أن تصبح مفيدة في المعركة وضرورية لأمن البلاد على المدى الطويل.