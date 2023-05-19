سقطا من الطابق الرابع.. مصرع طفلة وإصابة شقيقتها فى حادث أليم بالفيوم

شهدت منطقة كيمان فارس بمحافظة الفيوم، حادثًا أليمًا، حيث سقطت طفلة وشقيقتها من الطابق الرابع مما أدى لمصرع إحداهما بينما أُصيبت الأخرى.

وهرعت سيارتا إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المتوفاة إلى ثلاجة المستشفى، بينما تم وضع الطفلة المُصابة في الرعاية المركزة بمستشفى الفيوم الجامعي؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقام رجال الأمن بمعاينة مكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت أجهزة الأمن بالفيوم، إخطارًا يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى الجامعة بالفيوم، تفيد بوصول طفلة تُدعى "ملك. ع. س" في الصف الأول الثانوي، وشقيقتها سما "5 سنوات"، إلى المستشفى مصابتين بإصابات متعددة ادعاء سقوطهما من الطابق الرابع، ووفاة الأولى فور وصولها المستشفى.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبينّ أن الطفلتين سقطتا من الطابق الرابع في ساعة متأخرة من الليل ووصلتا إلى المستشفى قبل الفجر، وتم إيداع الطفلة بثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما يكثف الأطباء من جهودهم لعلاج الطفلة الصغيرة المصابة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.