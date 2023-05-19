الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تكريم "مجد القاسم" في القنصلية الفخرية الإيطالية بالإسكندرية

تكريم مجد القاسم
تكريم مجد القاسم

كرم “ماريو دي باسكوالي” القنصل الفخري الإيطالي، المطرب مجد القاسم ضمن أمسية ثقافية أقيمت على شرفه بالإسكندرية.

وصرح القنصل ماريو في بيان صحفي ان مجد القاسم يستحق هذا التكريم لما له من دور فعال في الابداع والتميز وتألقه على مدار سنوات في احياء الحفلات لجمهور الوطن العربي وخاصة أهل مدينة الإسكندرية من المصريين وحتى الإيطاليين المحبين للفن الشرقي.

واحتفالًا بصدور أولى أغاني الميني ألبوم الجديد لـ"مجد" بأغنية مفيش فلوس، قرر القنصل ماريو تقطيع تورتة على حسابه الشخصي مداعبًا الفنان مجد القاسم واخيه المنتج فضل القاسم الذي تواجد بمقر القنصلية.

وقد أشعل مجد القاسم بصوته الجبلي الحفل الساهر وصاحبه فيه بالعزف على العود الملحن والموزع احمد بدوي، وقدما خلال الحفل اجمل الاغاني القديمة والجديدة لـ “القاسم” وسط تفاعل قوي وانسجام من جمهور الإسكندرية العظيم.

من جانبه اعرب المطرب مجد القاسم عن سعادته بهذا التكريم فهو يثبت أن الفن الجيد يستطيع بإبداع نجومه أن يطرد العملة الرديئة ويؤكد على صحة قراره بالابتعاد عن الكلمات الشائكة المُسفة والتزامه بالحفاظ على الذوق العام من خلال انتقاء كل أغانيه.

الصور الع الشخصي الذوق العام الذي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

الرئيس السيسى يلتقى محمد بن سلمان فى جدة

عودة الأهلى بعد 35 يومًا.. والزمالك أمام الداخلية الأهم فى الأسبوع الـ29 للدورى الممتاز

نائب سوري: مشاركة الرئيس السيسي في قمة جدة يؤكد استعداد مصر لإنهاء أزمات المنطقة

"وباء العصر الحديث".. ما السبب فى زيادة نسب الطلاق بين الشباب؟

المحجوب لـ"الدستور": العرب يعتبرون مصر الشقيقة الكبرى التي تعمل على رأب الصدع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى