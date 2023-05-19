مجموعة السبع تعتبر تعزيز الترسانة النووية الصينية "مقلقًا للاستقرار العالمى"

اعتبر قادة دول مجموعة السبع، أن تعزيز الصين لترسانتها النووية يشكّل "مصدر قلق للاستقرار العالمي والإقليمي"، وذلك إثر مباحثات بشأن نزع السلاح النووي عقدوها على هامش قمتهم التي بدأت الجمعة في مدينة هيروشيما اليابانية.

ورأت دول المجموعة أن "تسريع الصين بناء ترسانتها النووية في غياب شفافية أو حوار مجدٍ، يشكّل مصدر قلق للاستقرار العالمي والإقليمي"، وأدانت في الوقت ذاته "الخطاب النووي غير المسئول" الذي تعتمده روسيا خلال حرب أوكرانيا.