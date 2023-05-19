الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجموعة السبع تعتبر تعزيز الترسانة النووية الصينية "مقلقًا للاستقرار العالمى"

الصين
الصين

اعتبر قادة دول مجموعة السبع، أن تعزيز الصين لترسانتها النووية يشكّل "مصدر قلق للاستقرار العالمي والإقليمي"، وذلك إثر مباحثات بشأن نزع السلاح النووي عقدوها على هامش قمتهم التي بدأت الجمعة في مدينة هيروشيما اليابانية.

ورأت دول المجموعة أن "تسريع الصين بناء ترسانتها النووية في غياب شفافية أو حوار مجدٍ، يشكّل مصدر قلق للاستقرار العالمي والإقليمي"، وأدانت في الوقت ذاته "الخطاب النووي غير المسئول" الذي تعتمده روسيا خلال حرب أوكرانيا.

مجموعة السبع الصين نزع السلاح النووي السلاح النووي هيروشيما

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

الرئيس السيسى يلتقى محمد بن سلمان فى جدة

عودة الأهلى بعد 35 يومًا.. والزمالك أمام الداخلية الأهم فى الأسبوع الـ29 للدورى الممتاز

نائب سوري: مشاركة الرئيس السيسي في قمة جدة يؤكد استعداد مصر لإنهاء أزمات المنطقة

"وباء العصر الحديث".. ما السبب فى زيادة نسب الطلاق بين الشباب؟

المحجوب لـ"الدستور": العرب يعتبرون مصر الشقيقة الكبرى التي تعمل على رأب الصدع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى