الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| "هل يجوز الذهاب للمسجد لمن أكل البصل أو الثوم؟".. نبوي الأزهري يجيب (فيديو)

الدكتور أحمد نبوي
الدكتور أحمد نبوي الأزهري

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن الجامع موطن تجمع عام لكل الناس حيث قال الله تعالى قال في كتابه “خذوا زينتكم عند كل مسجد”.

وأضاف نبوي، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول أيضًا قال "إذا جاء أحكم وقد أكل ثومًا أو بصلًا، أو أكل أي شيء وتسبب في ترك رائحة كريهة، عليه أن يهتم بنظافته الشخصية أثناء ذهابه إلى الصلاة كي لا يؤذي المصليين، موضحًا أن الشخص إذا لم ستيطع أن يزيل تلك الرائحة فعليه أن يقتضي بما قاله الرسول حين قال “فليعتزل مصلانا”بأن يصلي في المنزل ولا يذهب إلى المسجد كي لا يؤذي المصليين.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس نبي الرحمة الأزهر الشريف البصل الثوم

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