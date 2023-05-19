وفد الأهلي يزور بعثة الترجي ويعتذر عن المضايقات

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، تقدمه باعتذار رسمي لبعثة نادي الترجي، عن بعض الأحداث التي صدرت تجاه الفريق التونسي، من جانب بعض الجماهير غير المنتمية إلى القلعة الحمراء، أثناء تواجده في استاد القاهرة لخوض مرانه الأخير، استعدادًا لمواجهة الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الأهلي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "بناءً على تكليف من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، توجه وفد من الأهلي ظهر اليوم ضم كلًا من؛ المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، ومحمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، والذي ترأس بعثة فريق الكرة في تونس، إلى مقر إقامة بعثة نادي الترجي التونسي الشقيق. وقدم مرتجي والدماطي اعتذارًا عما تعرضت له حافلة فريق الترجي من مضايقات من بعض الأفراد غير المنتمين للأهلي مساء أمس، أثناء دخول فريق الترجي إلى استاد القاهرة لأداء المران الرئيسي قبل مواجهة الأهلي مساء اليوم في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال".

وأكد وفد الأهلي لمسئولي الترجي عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين الناديين. وأن ما حدث من «قلة» هو تصرف مرفوض من الجميع، خاصة أن رجال الأمن يبذلون قصارى جهدهم للقضاء على مثل هذه التصرفات «الخارجة».

وأكد البيان، أن بعثة الترجي محل اهتمام وتقدير بالغ من الكافة.. وهناك ترحيب كبير بالأشقاء في بلدهم الثاني. النادي الأهلي يعتز بالعلاقات التي تربطه بكل أشقائه من الأندية التونسية وفي المقدمة نادي الترجي صاحب التاريخ الكبير.

ويستقبل الأهلي، ضيفه الترجي التونسي، في العاشرة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي، قد حقق الفوز على الترجي، ذهابًا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي على ستاد (حمادي العقربي) برادس.