الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لأول مرة.. استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة الذكية بامتحانات الإعدادية بالإسكندرية

الدكتور عربي أبي
الدكتور عربي أبي زيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه سيتم لأول مرة في امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي من المقرر أن تبدأ غدًا السبت 21 مايو، استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، مشددة على حظر دخول الامتحانات بالهواتف المحمولة، أو الساعات الذكية للطلاب والمعلمين.

وشدد الدكتور عربي أبي زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لحالات الغش بأي وسيلة، أو الإخلال بضوابط العملية الامتحانية.

وأكد "أبو زيد" خلال اجتماعه بمديري عموم الإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية، أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

كما أكد على مراعاة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة ورصد الدرجات، وأن تكون أسئلة الورقة الامتحانية بعيدة كل البعد عن أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية أو أية إيحاءات من شأنها إثارة القلق والبلبلة لدى الرأي العام.

كما شدد على تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة، ونشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملاءمة لأبنائنا الطلاب، وحرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي.

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