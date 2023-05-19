العليمى: نأمل أن تنعكس التفاهمات بين السعودية وإيران على اليمن

خلال كلمته في القمة العربية الـ32 بجدة..

أعرب رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، عن أمله في أن تنعكس التفاهمات بين السعودية وإيران إيجابًا على اليمن، مشيرًا إلى أن الحوثيين يمنعون وصول السفن للموانئ اليمنية.

وأضاف العليمي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ32 المنعقدة الآن بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية: "نستمر في تطبيق الهدنة من طرفٍ واحد حرصًا على اليمنيين، ونثق في أن قمة جدة ستمثل منعطفًا مهمًا؛ لتجاوز الأزمات والتحديات".

وأكد أن الشعب اليمني لا يزال يعاني من ويلات الحرب، معربًا عن شكره للمملكة العربية السعودية لدورها في ردع التهديدات المحدقة بالأمة العربية، مشددًا على ضرورة إنهاء الانقلاب ضد مؤسسات الدولة اليمنية.

انطلاق أعمال القمة العربية في جدة

وانطلقت قبل قليل، أعمال القمة العربية الـ32، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والملوك والرؤساء العرب، فيما يشارك الرئيس السوري، بشار الأسد، للمرة الأولى بعد غياب 12 عامًا، فضلًا عن مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وعُقِدَت القمة العربية تحت شعار «التجديد والتغيير»، حيث يناقش القادة العرب 32 مشروع قرار من قبل وزراء الخارجية العرب، وتركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع في السودان والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التطورات الجارية في الدولة الليبية.

وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.