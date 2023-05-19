رئيس مجلس القيادة اليمني: ميليشيا الحوثيين تهدد دول الجوار بنشر الطائرات المسيرة والألغام

أعرب رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة بالجمهورية اليمنية، عن خالص شكره وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سليمان بن عبد العزيز على حسن الاستضافة في القمة العربية بجدة.

القمة العربية بجدة

وقال رشاد العليمي، خلال إلقاء كلمته بجلسة الجامعة العربية بجدة، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن يتقدم بالشكر والعرفان لدولة مصر والأردن اللذين فتحوا أبواب أوطانهم لاستقبال أبناء الشعب اليمني اللذين فروا هاربين من بطش ميليشيات الحوثيين.

وأضاف في حديثه، القمة العربية بجدة تم عقدها في ظل استمرار المعاناة التي تشهدها اليمن على أيدي ميليشيات الحوثيين المدعومة من الجانب الإيراني من أجل استكماله مشروعه التدميري في المنطقة وسط الإنقسام العربي الواضح الغير قادر على صد تلك الرغبات والأماني الخارجية.

تهديدات الحوثيين

وتابع: "أتمنى مقاومة المشاريع الإيرانية التدميرية، والتوافق على السياسات المشتركة التي هدفها الأول إعلاء مصالح الأمة ووضعها فوق كل اعتبار".

واستطرد: "بعد نحو سبع أشهر على انعقاد قمة الجزائر، مازالت اليمن تواجه أزمات كثيرة من قبل ميليشيات الحوثيين الغير ملتزمة بالهدنة المتفق عليها، وها نحن من جديد نترقب اليوم ثمار المساعي التي يقودها المملكة السعودية وعمان لتحجيم تصعيد الحوثيين".

وأشار إلى أن الميليشيا تقوم الآن بمنع وصول السفن والناقلات التجارية إلى المواني سعياً منهم لسحق المكاسب المالية في المناطق المحررة، كما أن ميليشيات الحوثيين مازالت مستمرة في تهديد دول الجوار بنشر مزيد من الطائرات الإيرانية المسيرة والألغام الحربية، إضافة إلى الاعتداءات المنافية لحقوق الإنسان التي يتم ممارستها ضد شعب اليمن".