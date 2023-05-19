الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس مجلس القيادة اليمني: ميليشيا الحوثيين تهدد دول الجوار بنشر الطائرات المسيرة والألغام

ميليشيا الحوثيين
ميليشيا الحوثيين

أعرب رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة بالجمهورية اليمنية، عن خالص شكره وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سليمان بن عبد العزيز على حسن الاستضافة في القمة العربية بجدة.

القمة العربية بجدة

وقال رشاد العليمي، خلال إلقاء كلمته بجلسة الجامعة العربية بجدة، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن يتقدم بالشكر والعرفان لدولة مصر والأردن اللذين فتحوا أبواب أوطانهم لاستقبال أبناء الشعب اليمني اللذين فروا هاربين من بطش ميليشيات الحوثيين.

وأضاف في حديثه، القمة العربية بجدة تم عقدها في ظل استمرار المعاناة التي تشهدها اليمن على أيدي ميليشيات الحوثيين المدعومة من الجانب الإيراني من أجل استكماله مشروعه التدميري في المنطقة وسط الإنقسام العربي الواضح الغير قادر على صد تلك الرغبات والأماني الخارجية.

تهديدات الحوثيين 

وتابع: "أتمنى مقاومة المشاريع الإيرانية التدميرية، والتوافق على السياسات المشتركة التي هدفها الأول إعلاء مصالح الأمة ووضعها فوق كل اعتبار".

واستطرد: "بعد نحو سبع أشهر على انعقاد قمة الجزائر، مازالت اليمن تواجه أزمات كثيرة من قبل ميليشيات الحوثيين الغير ملتزمة بالهدنة المتفق عليها، وها نحن من جديد نترقب اليوم ثمار المساعي التي يقودها المملكة السعودية وعمان لتحجيم تصعيد الحوثيين".

وأشار إلى أن الميليشيا تقوم الآن بمنع وصول السفن والناقلات التجارية إلى المواني سعياً منهم لسحق المكاسب المالية في المناطق المحررة، كما أن ميليشيات الحوثيين مازالت مستمرة في تهديد دول الجوار بنشر مزيد من الطائرات الإيرانية المسيرة والألغام الحربية، إضافة إلى الاعتداءات المنافية لحقوق الإنسان التي يتم ممارستها ضد شعب اليمن".

رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني القمة العربية بجدة القاهرة الإخبارية تهديدات الحوثيين

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

الرئيس السيسى يلتقى محمد بن سلمان فى جدة

عودة الأهلى بعد 35 يومًا.. والزمالك أمام الداخلية الأهم فى الأسبوع الـ29 للدورى الممتاز

نائب سوري: مشاركة الرئيس السيسي في قمة جدة يؤكد استعداد مصر لإنهاء أزمات المنطقة

"وباء العصر الحديث".. ما السبب فى زيادة نسب الطلاق بين الشباب؟

المحجوب لـ"الدستور": العرب يعتبرون مصر الشقيقة الكبرى التي تعمل على رأب الصدع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى