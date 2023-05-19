الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خلال كلمته في القمة العربية الـ32 بجدة..

رئيس جيبوتى: نرحب بعودة سوريا إلى الحضن العربى

إسماعيل عمر جيلي
إسماعيل عمر جيلي

قال إسماعيل عمر جيلي، رئيس جمهورية جيبوتي، إنه من دواعي السرور أن اجتماع القمة العربية الـ32 ينعقد هذا العام في جدة، بوابة الحرمين الشريفين.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ32 المنعقدة الآن بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من قادة الدول العربية.

وتوجه رئيس دولة جيبوتي، بالشكر للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا على حفاوة الاستقبال الذي شهده اليوم جميع المشاركين في القمة، مضيفًا: "القمة العربية التزمت بعقدها في ظل التحديات المتشابكة في الوطن العربي والإقليم الدولي".

وتابع: "قوتنا تكمن في وحدتنا ودعم القضايا العادلة في أمتنا وأولها القضية الفلسطينية، لذا أطالب إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومنع جرائمها في دولة فلسطين التي عاصمتها القدس الشريف".

ورحب رئيس جيبوتي بعودة سوريا إلى الحضن العربي، مؤكدًا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي المشترك لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها، فيما جدد التأكيد على موقف جمهورية جيبوتي الثابت على دعمها للشعب اليمني الشقيق. 

وقال: "نشيد بجهود المملكة بإحياء العملية السياسية والتوصل لحل شامل ومستدام تحت إشراف الأمم المتحدة لعودة استقرار السودان".

رئيس جمهورية جيبوتي عمر جيلي عودة سوريا الجامعة العربية قمة جدة

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