الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بشار الأسد: أمامنا فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شئوننا دون تدخل أجنبى

بشار الأسد
بشار الأسد

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إنه لا بد من البحث عن العناوين الكبرى التي تهدد مستقبلنا وتنتج أزماتنا كي لا نغرق ونغرق الأجيال القادمة بمعالجة النتائج لا الأسباب.

وأضاف الأسد في كلمته بقمة جدة، أن الغرب مجرد من المبادئ والأخلاق والأصدقاء والشركاء: "نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شئوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبي وهو ما يتطلب إعادة تموضعنا في هذا العالم كي نكون جزءً فاعلًا فيه".

وتابع: "القمة العربية في جدة فرصة لترسيخ ثقافتنا في مواجهة الذوبان القادم مع الليبرالية الحديثة التي تستهدف الانتماءات الفطرية للإنسان وتجرده من أخلاقه وهويته".

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