تفريغ كاميرات المراقبة لتوضيح ملابسات مصرع سيدة سقطت من "الثانى" فى العمرانية

أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة سقوط ربة منزل من شرفة شقة بالطابق الثاني بمنطقة العمرانية والاستماع لأقوال شهود العيان للتعرف على ملابسات الحادث، كما أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

كان قسم شرطة العمرانية، قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من عقار سكني بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة أسفل عقار سكني، إثر إصابتها بتهشم في الجمجمة وكسور وكدمات متفرقة بجسدها إثر سقوطها من الطابق الثاني، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.