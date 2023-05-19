السيسى: عودة سوريا للجامعة العربية تفعيل عملى للدور العربى لتسوية أزمتها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تعد بمثابة التفعيل العملي للدور العربي، وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية استنادًا إلى المرجعيات الدولية للحل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بقمة جدة اليوم، أن الأمن القومي العربي هو كلٌ لا يتجزأ، وقد حان الوقت لأخذ زمام المبادرة للحفاظ عليه من خلال الخطوات المهمة التي بادرت بها دولنا لضبط إيقاع العلاقات مع الأطراف الإقليمية غير العربية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر دائمًا ستدعم بكل الصدق والإخلاص جميع الجهود الحقيقية لتفعيل الدور العربي؛ إيمانًا منها بأن المقاربات العربية المشتركة هي الوسيلة المُثلى لمراعاة مصالحنا وتوفير الحماية الجماعية لشعوبنا ودفع مسيرة التنمية إلى الأمام.