السيسى بالقمة العربية: الحفاظ على الدولة الوطنية فرض عين وضرورة حياة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن منطقتنا العربية مرت خلال السنوات الأخيرة بظروف قاسية هددت- على نحو غير مسبوق- أمن وسلامة شعوبنا العربية، وأثارت القلق في نفوسنا على الحاضر والمستقبل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية، اليوم الجمعة: "تأكد لكل ذي بصيرة أن الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها فرض عين وضرورة حياة".

وانطلقت قبل قليل، أعمال القمة العربية الـ32، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والملوك والرؤساء العرب، فيما يشارك الرئيس السوري، بشار الأسد للمرة الأولى بعد غياب 12 عامًا، فضلًا عن مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.