أبوالغيط: لا بد من التمسك بالمصالح العربية لمواجهة ضغوط الاستقطاب الدولى

أكد السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضرورة التمسك بالمصالح العربية لمواجهة ضغوط الاستقطاب الدولي.

وقال أبوالغيط، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ32 في جدة بالسعودية، إن المشهد الدولي يمر بأشد الفترات خطورة في العالم المعاصر.

وأضاف أبوالغيط أن هناك فرصة لمعالجة الأزمة في سوريا، مرحبًا بحضور الرئيس السوري بشار الأسد في القمة.

كما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ضرورة الحفاظ على السودان ومقدراته.

وافتتحت القمة بصورة جماعية للقادة المشاركين فيها بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي التقط صورة تذكارية مع ولي العهد السعودي.

توافد الزعماء والقادة العرب لمقر انعقاد القمة العربية بجدة

وتوافد عددٌ من قادة الدول العربية، اليوم، إلى مقر انعقاد القمة العربية الـ32 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

ووصل إلى المملكة كل من: العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، كما وصل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال القادة والزعماء العرب بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.